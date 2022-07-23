Усман Нурмагомедов вызвал на бой двойного чемпиона Bellator Фрейре

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов бросил вызов двойному чемпиону Bellator в полулегком и легком дивизионах бразильцу Патрисио Фрейре.

«Не хочу много говорить. Знаю, что чемпион травмирован — когда будет готов, дайте знать. Я хочу драться за титул», — заявил россиянин после сегодняшнего боя на турнире в Вашингтоне.

Сегодня Нурмагомедов на турнире Bellator 283 одержал победу над американцем Кристофером Гонсалесом. На третьей минуте поединка россиянин применил гильотину и одержал победу.

Таким образом, эта победа стала четвертой за последние четыре поединка в Bellator. В профессиональной карьере на счету Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения. Гонсалес за свою карьеру одержал семь побед при двух поражениях.

Всего у Нурмагомедова 14 боев в профессиональной карьере ММА, все 14 закончились победой россиянина, восемь из которых нокаутом.

Боец является чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017.

Ранее сообщалось, что основатель лиги АСА Майрбек Хасиев ворвался в клетку и остановил бой между Али Баговым и Рашидом Магомедовым, посчитав его договорным.