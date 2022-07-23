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В «Уфе» рассчитывают получить процент с продажи защитника Зинченко в лондонский «Арсенал»

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Reuters

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о выплатах, которые полагаются клубу за переход украинского защитника Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

«Закон есть закон, там получится более €250 тыс. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все. Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», — передает слова Газизова ТАСС.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ.

На протяжении шести лет он выступал за «Манчестер Сити». В составе клуба из Манчестера Зинченко четырежды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. 22 июля лондонский «Арсенал» объявил о переходе футболиста. Стоимость игрока оценивается в €25 млн.

Ранее Александр Зинченко заявил, что готов стать даже вратарем в новом клубе.

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Футбол. Чемпионат Англии
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