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Хоккеист сборной Чехии Клок предположил, что россияне устраивали бы провокации на ЧМ–2022

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ХК «Нефтехимик»

Чешский экс-хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом и перешедший в «Аризону Койотс», прокомментировал решение Международной федерации хоккея отстранить сборную России от всех международных турниров, сообщает «Чемпионат.com».

«Исключение российской команды из числа участников чемпионата мира стало большой потерей, если смотреть со спортивной точки зрения. Сборная всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают ее матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею.

Вопрос заключается в том, действительно ли дисквалификация России и Беларуси поможет ситуации. Вместе с тем непонятно, как вели бы себя россияне и белорусы, будучи допущенными до чемпионата мира. Были бы они спокойны или устраивали бы провокации? Провокации не только в пределах площадки», — цитирует Клока Sport.cz.

В минувшем сезоне Клок выступал за «Нефтехимик» и стал вторым бомбардиром в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 31 (5+26) очко в 44 матчах. В Кубке Гагарина на его счету четыре балла (1+3).

С 2016 года он является игроком сборной Чехии.

На прошедшем в мае чемпионате мира сборная Чехии завоевала бронзовые медали. Клок в состав команды не попал.

Напомним, что сборная России пропускала этот турнир по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Матти Нурминен оценил возможность сборной России вернуться в международные турниры.

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Хоккей. КХЛ
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