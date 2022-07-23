Голкипер «МЮ» Де Хеа считает проблемой клуба то, что он получил приз игроку года

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил полное согласие со словами тренера Жозе Моуриньо, который ранее заявлял, что выигрыш вратарем приза лучшему игроку клуба означает наличие проблем в топ-клубе.

«Да, я полностью согласен. Конечно, лично для меня это хорошо – я люблю брать призы. Но я полностью согласен с этими словами. Этот приз должен быть у нападающего или полузащитника. В этом сезоне его точно возьмет другой игрок», — передает слова Де Хеа The Telegraph.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Главная звезда команды — Криштиану Роналду в сезоне-2021/22 провел 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

В межсезонье клуб возглавил Эрик тен Хаг. Он заявил, что Роналду не продается. Сообщалось, что португалец находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента.

Сезон в АПЛ стартует 5 августа матчем между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».