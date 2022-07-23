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Валуев заявил, что депутат Терюшков начинает надоедать своими предложениями

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу многочисленных предложений другого депутата — Романа Терюшкова. Тот сначала предлагал приравнять смену гражданства российскими спортсменами к госизмене, а позже обвинил теннисистку Дарью Касаткину, призвавшую юниоров менять гражданство, в экстремизме.

«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями. Что касается Касаткиной, то она, конечно, абсолютно не права, призывая детей менять спортивное гражданство. Так делать нельзя, это перебор», — передает слова Валуева «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила создать в России аналог соревнований типа Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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