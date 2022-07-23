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В Канаде отказались объяснять отказ в переходе фигуристки Забияко

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РИА Новости

Федерация фигурного катания Канады отказалась от объяснения, почему запрос на переход российской фигуристки Натальи Забияко был отклонен.

«Нередко спортсмены просят разрешения выступать за разные страны, — сообщили в канадской федерации. — Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания Канады ТАСС.

27-летняя фигуристка решила возобновить карьеру и будет выступать в паре с Закари Дэйлманом, младшим братом бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

Напомним, Забияко ранее выступала в паре с Александром Энбертом. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Весной 2020 года они завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнера.

Забияко является обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация получает много запросов на возврат фигуристов в Россию.

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