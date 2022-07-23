Американский политик не считает безопасным возвращение хоккеиста Сергачева в Россию

Член демократической партии Кэтрин Брайтбилл в своем Twitter прокомментировала высказывания российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева касательно задержания голкипера сборной России Ивана Федотова.

«Рада видеть, что Сергачев не вернулся в Россию. Кажется не таким уж безопасным сначала комментировать исчезновение Ивана Федотова, а затем отправиться домой на лето», — написала Брайтбилл.

Сергачев поддержал Федотова, заявив, что ему жалко его карьеру.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта. Предыдущий сезон он провел в ЦСКА.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым, который был отправлен на военную службу.