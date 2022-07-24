Валиева рассказала, что ее шокировало при переходе к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о важности поддержки для юных фигуристов в момент начала карьеры. Летом 2018 года она попала в «Самбо-70» в группу к Этери Тутберидзе.

«Когда выигрываешь Первенство России в младшем возрасте, начинаешь понимать, ради чего ты работаешь. До 12-13 лет ребенок вообще не понимает, что делает и зачем. Когда я перешла к Этери Георгиевне и посмотрела на девочек, которые прыгают по 500 прыжков за тренировку, а я пришла и прыгнула всего 100... Для меня это был шок. Должен быть дом, который тебя и поддерживает, и требует», — цитирует Валиеву Sport24.

На Олимпийских играх в Пекине Валиева стала обладателем золота в командном турнире. В соревнованиях женщин-одиночниц она стала лишь четвертой, пропустив вперед себя японку Каори Сакамото и двух россиянок — Александру Трусову и Анну Щербакову.

Валиева является действующей чемпионкой Европы в женском фигурном катании. На турнире в Таллине она опередила своих соотечественниц, Анну Щербакову и Александру Трусову, занявших второе и третье место соответственно.

Ранее Камила Валиева заявила, что закончила бы с фигурным катанием, если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу.