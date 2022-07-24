Ласицкене о ЧМ–2022 по легкой атлетике: не выдержала бы, я не так крепка, как кажется

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что не смотрела чемпионат мира по легкой атлетике, который завершится сегодня в Юджине (США). Победительницей в прыжках в высоту стала австралийка Элинор Паттерсон, серебро у Ярославы Магучих (Украина), бронза у Елены Валлортигары (Италия).

«Чемпионат мира прошел без меня, это факт, я его приняла. Я должна соревноваться с собой, показывать свои результаты, то, на что я способна. Я не следила. Просто не выдержала бы, я не так крепка, как кажется.

Я трезво мыслю, но надо оставлять себе место для чуда, будем это так называть. Я слишком негативно настроена в последнее время. Надо показывать свой результат, но это немножко сложно – оставаться наедине с собой в секторе», — передает слова Ласицкене РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, первую с 2012 года, когда победила Анна Чичерова. Напомним, что россияне отстранены от выступления на международных турнирах.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Мария Ласицкене объяснила свои слезы во время турнира «Путь к Олимпу» в Москве.