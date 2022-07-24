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В КХЛ готовы оказать помощь голкиперу Федотову

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в лиге готовы подключиться к оказанию помощи голкиперу Ивану Федотову, как только появится необходимость в этом.

«Раньше такое было, когда призывались в спортроты. Как и все, узнал из прессы о Федотове. Начали общаться с федерацией, узнали о запросе, спрашивали, чем можем помочь. Насколько я знаю, есть юрист, который занимается вопросом. На данный момент мы рядом и подключимся, как только будет такая необходимость. Все-таки мы лига, а каждый из ребят — прежде всего гражданин Российской Федерации», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал неожиданным призыв в армию голкипера Федотова.

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Хоккей. КХЛ
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