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Глава Bellator назвал имя бойца, с которым Федор Емельяненко хочет провести прощальный бой

Глава Bellator рассказал о желании Федора Емельяненко провести прощальный бой с Бейдером

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Reuters

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о желании российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко провести прощальный бой с действующим чемпионом Bellator MMA в тяжелом весе Райаном Бейдером. Стоит отметить, что они уже встречались друг с другом в январе 2019 года в рамках финала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Тогда победу одержал американец.

«Федор хотел бы провести прощальный бой в Bellator с Райаном Бейдером. С последним это пока не обсуждали. Федору сложно будет отказать, так что Райан наверняка рассмотрит вариант», — передает слова Кокера MMAJunkie.

В октябре 2021 года в своем крайнем бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде. Всего в ММА он провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА России. В качестве оппонента ему противостоял Радмир Габдуллин, возглавлявший организацию с 2018 года.

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