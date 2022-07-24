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«Атлетико» готов расстаться с Гризманном ради перехода Роналду

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Антуан Гризманн

Мадридский «Атлетико» может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Times.

Чтобы подписать звездного португальца, испанской команде придется снизить расходы на зарплаты. «Атлетико» уже предпринял попытку избавиться от чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Антуана Гризманна. Нападающий уже был предложен нескольким командам, среди которых значится «Пари Сен-Жермен», однако, парижане отказались от приобретения игрока.

Стоит отметить, что права на Гризманна принадлежат «Барселоне», в составе «Атлетико» он выступает на правах аренды. Мадридцы обладают правом выкупа нападающего.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Роналду дал согласие на переход в «Атлетико».

Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. Роналду уже выступал в Испании за мадридский «Реал» на протяжении девяти сезонов.

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Футбол. Чемпионат Испании
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