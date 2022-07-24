Экс-руководитель ЦСКА Шамханов: чем быстрее уберут Абаскаля из «Спартака», тем лучше

Бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов высказался об ушедшем из жизни экс-тренере и игроке «Спартака» Георгии Ярцеве.

«Таких в нашем футболе не осталось. Ко всему прочему, он был величайшим тренером. Вот такие люди должны стоять во главе команды. Слушайте, да чем быстрее его уберут, тем лучше. Даю голову на отрез, что ничего не получится у него. Вот знаете, раньше встречали по одежке, а провожали по уму. А что сейчас? А сейчас и провожают по одежке. Такие времена», — приводит слова Шамханова «Рейтинг букмекеров».

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к золотым медалям чемпионата России.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Эта победа стала первой для нового наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Ранее сам испанский специалист рассказал, кому посвятил первую победу в Российской премьер-лиге.