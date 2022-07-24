В Белоруссии рассказали, почему гимнастка Тимошенко упала в обморок на соревнованиях в Минске

В Белорусской ассоциации художественной гимнастики сообщили, что упавшая в обморок спортсменка Маргарита Тимошенко пришла в себя и чувствует себя нормально.

«Она потеряла сознание на фоне нагрузок и высокой влажности. Сейчас она в порядке», — передает слова представителя федерации «Матч ТВ».

Напомним, что белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко потеряла сознание во время упражнения с булавами на международном турнире «Хрустальная Роза», который проходит в Минске.

Сообщалось, что у девушки в этот момент шла кровь из носа. К спортсменке подбежали медики и унесли ее на руках с ковра.

Международный турнир «Хрустальная Роза» продлится в столице Белоруссии до 24 июля. Во всех видах, кроме ленты, победу в квалификации одержала белоруска Алина Горносько. В этой дисциплине победу одержала россиянка Лала Крамаренко.

Финальные выступления состоятся сегодня.

Напомним, что 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

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