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Навка — Валиевой: тебя любит каждый, кроме этих сволочей, которые придумали допинговую историю

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Phil Noble/Reuters

Чемпионка Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на слезы Камилы Валиевой, которые та не смогла сдержать после вопроса об Играх в Пекине.

«Камила, ты, наверное, знаешь, что тебя поддерживала не только Россия, но вообще весь мир. Ты теперь любимица всего мира. Несмотря на все эти санкции, тебя любит абсолютно каждый человек на планете. Ты должна это знать. Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Валиева является действующей чемпионкой Европы в женском фигурном катании. На турнире в Таллине она опередила своих соотечественниц, Анну Щербакову и Александру Трусову, занявших второе и третье место соответственно.

Ранее олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своих срывах.

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