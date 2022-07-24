Наставник киевского «Динамо» Луческу высказался против проведения матчей УПЛ за границей

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался против проведения матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) за границей, передает Sport Total FM.

«Чемпионаты нужно играть там, где этот чемпионат располагается, а не в эмиграции. Нельзя играть чемпионат за границей. У каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать», — сказал Луческу.

Напомним, в конце апреля в Украинской премьер-лиге (УПЛ) был досрочно определен победитель турнира. Им стал «Шахтер». После 24 февраля в УПЛ игры не проводились. «Шахтер» по итогам результатов на день приостановки турнира занимал первое место в таблице, набрав 47 очков в 18 матчах. Киевское «Динамо» стало вторым.

Ранее наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграли вничью с турецким «Фенербахче» (0:0).