Игрок «Сочи» Терехов: по каким критериям «Спартак» считают топ-клубом?

Защитник футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о московском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» десять лет считается топ-клубом, но десятые места вечно занимает. По каким критериям он топ-клуб? Просто по истории?» — сказал Терехов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее голкипер московского «Спартака» Сергей Селихов сравнил наставника команды Гильермо Абаскаля с другими тренерами, которые работали в команде.