Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Спецдокладчик ООН раскритиковала западные санкции за удар... 11:34
Экс-футболист Мостовой о приглашении на матч ветеранов: я... 11:33
«Новый цвет — новая жизнь»: Ольга Бузова сменила имидж 11:32
Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова 11:30
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Игрок «Сочи» Терехов: по каким критериям «Спартак» считают топ-клубом?

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о московском «Спартаке», передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» десять лет считается топ-клубом, но десятые места вечно занимает. По каким критериям он топ-клуб? Просто по истории?» — сказал Терехов.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее голкипер московского «Спартака» Сергей Селихов сравнил наставника команды Гильермо Абаскаля с другими тренерами, которые работали в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+