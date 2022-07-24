Футболист «Оренбурга» Сычевой рассказал об улучшении жизни в Крыму

Футболист «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о том, как изменилась жизнь в Крыму, передает Sport24.

«Крым изменился – дороги, дворы. В Симферополе почти в каждом дворе делают ремонт, строят площадки. Сделали «Тавриду» и Крымский мост. Полуостров с каждым годом становится лучше и лучше», — сказал Сычевой.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» Сычевой отметился хет-триком, а его команда победила со счетом 3:0. С 2016 по 2020 год Сычевой выступал за «Крымтеплицу».

Ранее сообщалось, что заместитель министра спорта России Одес Байсултанов рассказал о намерении создать единую футбольную лигу для клубов из Крыма, ДНР и ЛНР.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.