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Источник: защитник «Динамо» Варела ночью тайно покинул базу российского клуба

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела ночью тайно покинул базу команды. Об этом сообщает журналист Дмитрий Клипин в своем Telegram-канале.

В настоящее время местонахождение игрока клубу неизвестно. До футболиста пытаются дозвониться, но он не отвечает на звонки.

Напомним, ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Кроме российского клуба футболист играл за уругвайский «Пеньяроль», немецкий «Айнтрахт», английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил о финансовых потерях клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за отъезда легионеров.

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