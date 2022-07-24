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Гол Марадишвили через себя в добавленное время спас для «Локомотива» ничью в матче с «Ростовом»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московский «Локомотив» сыграл вничью на своем поле с «Ростовом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «железнодорожников» гол на счету Антона Миранчука, реализовавшего 11-метровый и Константина Марадишвили. Стоит отметить, что полузащитник «Локо» принял мяч в штрафной площади соперника и пробил в падении через себя.

В составе гостей отличились Николай Комличенко и Даниил Уткин.

На 65-й минуте французский полузащитник московской команды Алексис Бека-Бека был удален с поля за две желтые карточки.

«Газета.Ru провела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре красно-зеленые в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 30 июля. «Ростов» на своем поле примет подмосковные «Химки» 31 июля.

РПЛ. Второй тур.
«Локомотив» — «Ростов» — 2:2
Голы: 0:1 — Комличенко (4), 1:1 — Миранчук (35, П), 1:2 — Даниил Уткин (88)., 2:2 — Марадишвили (90+4).

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» в московском дерби в рамках второго тура РПЛ.

Забитыми мячами отличились Федор Смолов (дубль), Даниил Фомин и Арсен Захарян.

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