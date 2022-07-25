Фанаты «Атлетико» создали хештег против трансфера Роналду

Болельщики мадридского футбольного клуба «Атлетико» выступили против перехода португальского форварда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации издания Mirror, болельщики испанского клуба объединились в социальных сетях под хештегом #ContraCR7 (#ПротивCR7).

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Криштиану Роналду из клуба в аренду, но не готов его продавать.