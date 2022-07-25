Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол РФ заявил, что Турция не увязывает удар по одесскому порту... 11:40
Спецдокладчик ООН раскритиковала западные санкции за удар... 11:34
Экс-футболист Мостовой о приглашении на матч ветеранов: я... 11:33
«Новый цвет — новая жизнь»: Ольга Бузова сменила имидж 11:32
Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем Лаврова 11:30
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Олимпийский чемпион Михайлов: Федотову 25 лет, он чем думал?

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал ситуацию с бывшим вратарем хоккейного клуба ЦСКА Иваном Федотовым, который был отправлен на военную службу. Его слова передает «Матч ТВ».

«Есть ли шанс, что Федотов отслужит свой срок в ЦСКА? Я этим вопросом не занимаюсь. Это все надо адресовать к президенту клуба. Федотову 25 лет, он чем думал?!» – сказал Михайлов.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Стоит отметить, что мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в лиге готовы подключиться к оказанию помощи Ивану Федотову, как только появится необходимость в этом.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+