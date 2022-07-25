Глава РПЛ Алаев об уходе Варелы: ФИФА вооружила агентов инструментом для грабежа российских клубов

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с защитником Гильермо Варелой, который покинул московское «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

«Это очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков инструментом для грабежа российских клубов. Соответствующий иск в CAS подан. Интересы нашего футбола отстаивают лучшие юристы. Надеюсь, коллеги из ФИФА вернутся к здравому смыслу», — сказал Алаев.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отъезд Варелы.