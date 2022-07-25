В «Витязе» заявили, что родители запретили канадскому хоккеисту Одетту играть в России

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Витязь» Игорь Варицкий рассказал, почему канадский нападающий Даниэль Одетт решил разорвать контракт с подмосковной командой. Его слова передает «Чемпионат».

«Я думаю, он парень молодой и несколько зависим от мнения родителей, как и другие молодые игроки из Европы и из Северной Америки. Это мы, россияне, рано взрослеем, а там ребята более поздние. Поэтому на семейном совете они приняли решение, что Даниэль не поедет в Россию, что контракт будет расторгнут и согласно регламенту КХЛ они выплатят неустойку в 2/3 от суммы», – сказал Варицкий.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадец принял участие в 45 матчах, в которых ему удалось забросить 17 шайб и сделать 22 результативные передачи. В конце предыдущего сезона Одетт перешел в шведский клуб «Эребру».

В мае Одетт подписал новый контракт с «Витязем», но сейчас отказывается возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» решил отказаться от всех иностранных хоккеистов.