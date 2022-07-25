«Спартак» обрадовался словам Черданцева о том, что красно-белые не станут чемпионами РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» в Telegram-канале иронично отреагировала на слова спортивного комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, который заявил, что красно-белые не станут чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

«Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае!» — написала пресс-служба «Спартака».

После двух проведенных матчей «Спартак» располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Столько же набрал петербургский «Зенит», но команда с берегов Невы занимает третье место, уступая московскому клубу по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу столичный ЦСКА, в активе которого шесть очков. Команда Владимира Федотова одержала победы в каждом из двух проведенных матчах.

Ранее бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, когда пройдет ответная встреча ветеранов красно-белых и «Зенита».