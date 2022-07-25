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Сперцян рассказал, как Промес пытался психологически повлиять на него перед пробитием пенальти

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@FCKrasnodar/Twitter

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что говорил ему полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перед исполнением пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась разгромной победой красно-белых со счетом 4:1.

«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому все нормально», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале иронично отреагировала на слова спортивного комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, который заявил, что красно-белые не станут чемпионами РПЛ в нынешнем сезоне.

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Футбол. Чемпионат России
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