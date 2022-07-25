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Экс-тренер «Зенита» Спаллетти выгнал самое дорогостоящее приобретение «Наполи» с тренировки

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Global Look Press

Бывшему наставнику петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющему «Наполи», пришлось выгнать нигерийского форварда Виктора Осимхена с открытой для болельщиков тренировки.

Во время двусторонки возникла напряженность: Осимхен разозлился, посчитав, что новичок команды — норвежец Лео Остигард, грубо нарушил правила на нем.

23-летний нигериец продолжал протестовать так сильно, что партеры по команде не смогли его успокоить, а Спаллетти приказал футболисту покинуть поле: «Ты слишком много болтаешь, иди прими душ».

Это не помогло разрядить обстановку, так как Осимхен продолжил возмущаться даже покидая поле.

Осимхен является самым дорогостоящим приобретением в истории «Наполи». Итальянский клуб в 2020 году заплатил за его трансфер французскому «Лиллю» €75 млн.

Напомним полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, завоевавший вместе со сборной Италии трофей чемпионата Европы — 2020, раскритиковал Международную Федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за то, что команда-победитель Евро напрямую не выходит на чемпионат мира.

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Футбол. Чемпионат Италии
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