«Зачем нам предатели и подонки?: Степашин о сбежавшем из «Динамо» Вареле

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал несогласованный отъезд из клуба уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Он просто сбежал. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал.

Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу.

Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола.

Вообще это прецедент – то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА», — приводит слова Степашина kp.ru.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с защитником Гильермо Варелой.