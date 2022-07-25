Депутат Госдумы Терюшков предложил запретить критиковать судей в РПЛ

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит запретить критиковать арбитров.

«Последние пять-десять лет арбитры в российском футболе жестко критикуются. Только ленивый их не критикует. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать — штраф.

Поймите, когда каждый вкладывает капельку, у нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей — в таком случае и картинка будет совсем другая», — цитирует Терюшкова «Чемпионат.com».

Вчера, 24 июля, «Химки» на своем поле разгромили «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0. После двух туров подмосковная команда набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре подопечные Сергея Юрана сыграют в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 31 июля. Начало в 20.00 по московскому времени.

Ранее депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Роман Терюшков начинает надоедать своими предложениями.