«Уругвайский сериал, испанские страсти!»: Скопинцев о бегстве Варелы из «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал побег с базы бело-голубых уругвайца Гильермо Варелы накануне матча со столичным «Торпедо» (4:0) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Заметил, что Варелы нет с командой на установке — за два часа до матча с «Торпедо».

Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил? Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

Как назвать этакой поступок? Это уругвайский сериал, испанские страсти!» — приводит слова футболиста «СЭ».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал Гильермо Варелу за несогласованный отъезд из клуба.