Червиченко раскритиковал игрока «Локо» Бека-Бека за удаление с «Ростовом» и уколол «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче столичного «Локомотива» с «Ростовом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:2. Причем «железнодорожники» смогли спасти ничью на 90+4 минуте благодаря голу через себя полузащитника Константина Марадишвили.

На 65-й минуте встречи французский полузащитник московской команды Алексис Бека-Бека был удален с поля за две желтые карточки.

«Согласен ли я с удалением Бека-Бека? А какие здесь вопросы могут быть? За такие вещи не удаляют только в «Спартаке». Потому что в этой истеричной команде лишний раз боятся кого-то удалить. Ну а так — все по делу. Полез толкаться — получи карточку. Твоя проблема, что ты не контролируешь количество желтых карточек, которые у тебя есть», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

В следующем туре красно-зеленые в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 30 июля. «Ростов» на своем поле примет подмосковные «Химки» 31 июля.

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» в московском дерби в рамках второго тура РПЛ.