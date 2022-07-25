«Краснодар» высмеял «Спартак», выпустив ролик со спорными решениями арбитра в матче РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в социальных сетях ролик по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Встреча закончилась разгромом «быков» 1:4.

В видеоролике показаны несколько эпизодов игры, в которых, по мнению «южан», арбитр принял неправильное решение — дважды не показал вторую желтую карточку нападающему Александру Соболеву, не отменил первый гол из-за игры рукой, а также не наказал полузащитника красно-белых Виктора Мозеса за симуляцию.

«Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака». По результатам сезона 2021-22 «Краснодар» занял первое место по потерянным очкам из-за судейских ошибок и, благодаря Кириллу Левникову и Евгению Кукуляку, во втором туре уверенно движется к еще одному призу!» — говорится в начале и в конце ролика.

«После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, а активе москвичей — четыре балла. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом», а «быки» в гостях померятся силами с екатеринбургским «Уралом».

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о судебных скандалах вокруг «Спартака».