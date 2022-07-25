Чемпионка Токио-2020 рассказала об отношении к Касаткиной после ее каминг-аута

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Токио-2020 в миксте Анастасия Павлюченкова высказалась о резонансном интервью Дарьи Касаткиной.

Напомним, 18 июля в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко Касаткина совершила каминг-аут и сообщила, что у нее есть девушка.

По словам Павлюченковой, отношение к соотечественнице после ее признания не поменялось. «С Дашей после ролика я общалась. Это нормальный процесс — когда кто-то дает интервью, будет критика, кто-то, наоборот, отреагирует позитивно», — приводит слова теннисистки «Чемпионат.com».

Касаткина является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она завоевала серебро юношеской Олимпиады-2014 в парном разряде.

Ранее Павлюченкова заявила, что пока не собирается менять спортивное гражданство.