Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы устройства Apple, которые перейдут на разъем USB-C 10:40
Адвокат Радько: у пострадавших в Сочи водителей мало шансов... 10:40
Новичок «Ромы» Дибала побил рекорд Роналду... 10:38
ФАС продлила на год предписание «Магниту» и «Дикси»... 10:37
Полиция ищет неизвестных, нарисовавших на десятках машин... 10:35
ICE: цена на газ в Европе поднялась выше $2... 10:35
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глушаков рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

Полузащитник «Химок» Глушаков заявил, что Зарема Салихова разбирается в футболе

close
100%
РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», рассказал о своем отношении к супруге владельца красно-белых Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Я с ней не знаком. Ни разу не видел вживую. Мнение о ней? Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

Думаю, она разбирается в футболе. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После двух матчей нового сезона красно-белые набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре столичный клуб на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судебных скандалах вокруг красно-белых.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+