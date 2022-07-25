Глушаков рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», рассказал о своем отношении к супруге владельца красно-белых Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Я с ней не знаком. Ни разу не видел вживую. Мнение о ней? Понятное дело, что Зарема — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

Думаю, она разбирается в футболе. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После двух матчей нового сезона красно-белые набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре столичный клуб на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судебных скандалах вокруг красно-белых.