Юрист Добровинский: с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ, если бразильцы уйдут

Юрист Александр Добровинский высказался о бразильских легионерах «Зенита», которые остались в команде, несмотря на новое право Международной федерации футбола (ФИФА).

«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ, настанет мой праздник. С оттоком легионеров возросли цены на наших игроков», — передает слова Добровинского «Матч ТВ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Сине-бело-голубые подписали новые контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

Этим летом больше всех пострадал ЦСКА, который лишился сразу несколько легионеров.

Ранее Андрей Созин выразил уверенность, что люди не будут ходить на футбол из-за отказа от легионеров.

«Не будут люди смотреть футбол с участием только наших ребят!» — возразил Созин на предложение Аршавина убрать иностранцев.