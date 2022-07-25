Сбежавший из «Динамо» защитник Варела вернулся на базу клуба в Новогорске

Уругвайский защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где и продолжит свою карьеру.

Напомним, ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

Кроме российского клуба футболист играл за уругвайский «Пеньяроль», немецкий «Айнтрахт», английский «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Этим правом уже воспользовались многие иностранные футболисты. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона. Вендел, Клаудиньо и Малком подписали новые контракты.

Ранее Валерий Гладилин описал сбежавшего из «Динамо» Варелу фразой «он не решал судьбу команды».