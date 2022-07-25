Ныне выступающий за «Рому» экс-игрок «Ростова» Шомуродов не впечатляет Моуриньо

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть итальянскую команду в это трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Дело в том, что узбекский форвард не впечатляет главного тренера команды Жозе Моуриньо. Клуб готов расстаться с игроком в это трансферное окно, если поступят предложения.

Шомуродов стал игроком «Ромы» летом 2021 года. До этого он выступал за «Дженоа» и «Ростов».

В этом сезоне 26-летний нападающий провел в чемпионате Италии 28 матчей, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Последний полный матч игрок провел в декабре 2021 года против «Интера». После этого он появлялся на поле только в заключительной половине вторых таймов.

Осенью к Шомуродову проявляла интерес испанская «Севилья». Контракт нападающего с «Ромой» заканчивается летом 2026 года.

Главным конкурентом Шомуродова является англичанин Тэмми Абрахам, который по итогам сезона в Италии стал пятым в списке лучших бомбардиров, забив 17 голов.

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