Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo... 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чешский тренер Петржела: вся Россия болеет за «Зенит», «Спартак» в прошлом

close
100%
Soccer.ru/Wikipedia

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о популярности российских клубов, отдав лавры победителя сине-бело-голубым.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — передает слова Петржелы «Рейтинг букмекеров».

«Зенит» на протяжении четырех сезонов Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд становится чемпионом. «Спартак» в сезоне 2016/17 сумел выиграть первое за 15 лет золото турнира.

В прошлом сезоне красно-белые стали самым успешным российским клубом в Европе. Подопечные Паоло Ваноли дошли до 1/8 Лиги Европы, где должны были сыграть с немецким «Лейпцигом».

В новом сезоне российские клубы участия в еврокубках не принимают, а сосредоточены на внутреннем первенстве. После двух туров у команд одинаковое количество набранных очков — по четыре. В третьем туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а москвичи — с «Оренбургом».

Ранее «Спартак» в своих соцсетях отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о том, что они станут чемпионами по окончании сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+