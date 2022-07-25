Чешский тренер Петржела: вся Россия болеет за «Зенит», «Спартак» в прошлом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о популярности российских клубов, отдав лавры победителя сине-бело-голубым.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — передает слова Петржелы «Рейтинг букмекеров».

«Зенит» на протяжении четырех сезонов Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд становится чемпионом. «Спартак» в сезоне 2016/17 сумел выиграть первое за 15 лет золото турнира.

В прошлом сезоне красно-белые стали самым успешным российским клубом в Европе. Подопечные Паоло Ваноли дошли до 1/8 Лиги Европы, где должны были сыграть с немецким «Лейпцигом».

В новом сезоне российские клубы участия в еврокубках не принимают, а сосредоточены на внутреннем первенстве. После двух туров у команд одинаковое количество набранных очков — по четыре. В третьем туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а москвичи — с «Оренбургом».

Ранее «Спартак» в своих соцсетях отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о том, что они станут чемпионами по окончании сезона.