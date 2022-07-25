Тренер пляжной сборной России Лихачев высказался о приглашении Дзюбы

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы стал игроком в пляжном футболе.

«Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего, по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артема в этом плане. Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол», — приводит слова Лихачева «Рейтинг букмекеров».

Также Лихачев выразил надежду, что Дзюба не сказал своего последнего слова в классическом футболе.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза назвал турецкие клубы, которым был бы интересен форвард Дзюба.