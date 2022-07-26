Боец UFC Чимаев о бое с Диазом: мы в Чечне едим таких на завтрак

Шведский боец чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев высказался о поединке против Нейта Диаза, передает bjpenn.com.

«Он одна из легенд, один из парней, о которых все говорят, что он гангстер.. Я покажу, кто гангстер. Я уже говорил вам, что я из Чечни. Мы вырастаем и едим гангстеров на завтрак», — сказал Чимаев.

10 апреля на турнире UFC 273 Чимаев одержал победу над Гилбертом Бернсом. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Сообщалось, что вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет другой американец — Колби Ковингтон.

Ранее сообщалось, что бой Чимаева и Диаза станет главным событием UFC 279. Стоит отметить, что для американского спортсмена бой с Чимаевым станет последним по контракту с UFC.