Агент Роналду попытается договорится с рядом клубов о трансфере своего клиента

Журналист Фабрицио Романо рассказал, что агент игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш попытается договорится с рядом клубов о трансфере своего клиента.

«Мендеш снова будет пытаться договориться с «Атлетико», «Челси», «Баварией» до закрытия трансферного окна. «Челси» уже предлагали возможность подписать Роналду, но Томас Тухель ответил отказом», — сказал Романо на YouTube-канале ¡Qué Golazo!.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда Криштиану Роналду из клуба в аренду.