Наставник «Спортинга» Аморим ушел от ответа на вопрос о трансфере Роналду

Наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о возможном трансфере игрока английского »Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает BeSoccer.

«Я ничего не читаю и не смотрю. Я счастлив, потому что Матеус Нуньес отклонил предложение от другого клуба и остается в «Спортинге». Я рад сохранить своих игроков и доволен составом», — сказал Аморим.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо рассказал, что агент игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш попытается договорится с рядом клубов о трансфере своего клиента.