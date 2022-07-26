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Американский хоккеист «Сан-Хосе» продолжит карьеру в КХЛ

Американский форвард «Сан-Хосе» Хмелевский перешел в «Салават Юлаев»

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Салават Юлаев | Хоккейный Клуб | Уфа/VK

Американский нападающий Александр Хмелевский перешел из «Сан-Хосе Шаркс» в «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в социальных сетях.

Контракт между «Салаватом» и Хмелевским рассчитан на один сезон.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) американец принял участие в 19 встречах, в которых ему удалось сделать восемь результативных передач. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) Хмелевский забросил 12 шайб и сделал 15 голевых пасов в 37 матчах.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф Кубка Гагарина уфимцы дошли до второго раунда, где уступили челябинскому «Трактору».

Ранее хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина, объяснил причины перехода игрока из «Аризоны Койотс» в петербургский СКА.

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Хоккей. КХЛ
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