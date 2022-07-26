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«Спартак» опустился со второго на третье место в таблице РПЛ после внесенных поправок

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала обновленную таблицу после двух проведенных туров нынешнего сезона.

Московский «Спартак опустился на одну строчку — со второй на третью. Вторую позицию теперь занимает столичное «Динамо», которое имеет равное количество очков с «Зенитом», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом», но обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Лидером чемпионата является московское ЦСКА.

Напомним, «Спартак» в матче второго тура РПЛ победил «Краснодар» со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с уверенностью заявил, что вернется в «Спартак».

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