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Тренер Трефилов назвал слоган ОИ-2024 издевательским по отношению к России

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РИА Новости

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал слоган летних Олимпийских игр — 2024, которые пройдут в Париже (Франция). Его слова передает РИА «Новости».

Слоганом парижской Олимпиады станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open).

«Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», — сказал Трефилов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия продолжит подготовку к Олимпиаде — 2024, несмотря на рекомендации МОК отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

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