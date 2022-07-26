Легендарный вратарь Гашек считает переход Яшкина в КХЛ угрозой для Чехии и ее граждан

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек, ранее выступавший за «Детройт», «Баффало», «Чикаго» и «Спартак», в социальных сетях раскритиковал переход своего соотечественника Дмитрия Яшкина в хоккейный клуб СКА.

«Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации на Украине. Это опасность для нашей страны и ее граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек.

Армейцы произвели обмен с московским «Динамо» и получили права на нападающего российского происхождения. Яшкин подписал со СКА однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за «Аризону».

Всего в НХЛ игрок принял участие в 329 матчах и набрал 74 очка, в КХЛ на его счету 137 очков в 133 играх.

Ранее хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Дмитрия Яшкина, объяснил причины перехода игрока из «Аризоны» в петербургский СКА.