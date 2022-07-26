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«Динамо» заключило контракт с парагвайским защитником Роберто Фернандесом

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Javier Mamani/AP

Футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандесом.

Контракт между бело-голубыми и Фернандесом рассчитан на пять лет. Новичок московского клуба будет выступать под шестым номером.

Ранее сообщалось, что москвичи заплатят 2,5 млн долларов за Роберто Фернандеса.

Напомним, что этим летом «Динамо» покинул другой парагвайский защитник – Фабио Бальбуэна. Он воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с российским клубом до 30 июня 2023 года. В это время он будет играть в Бразилии за «Коринтианс».

Также бело-голубые летом расстались со своим воспитанником — защитником Романом Евгеньевым. Он перешел в «Крылья Советов».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Динамо» сыграли вничью с «Ростовом» 1:1.

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Футбол. Чемпионат России
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