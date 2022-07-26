Нападающий Роналду прибыл на базу «МЮ» вместе со своим агентом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня, 26 июля, прибыл на клубную базу «манкунианцев» вместе со своим агентом Жорже Мендешем. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, португалец вместе со своим представителем проведут переговоры с наставником команды Эриком тен Хагом по поводу будущего форварда. Стоит отметить, что на клубной базе был замечен легендарный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Стоит отметить, что именно в «Спортинге» игрок начал профессиональную карьеру. Он выступал за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продолжить карьеру в «Баварии».