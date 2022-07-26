Экс-тренер сборной России Плющев назвал Гашека вратарем с «отбитой» головой после слов о Яшкине

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на слова бывшего чешского вратаря Доминика Гашека, который назвал переход своего соотечественника Дмитрия Яшкина в СКА угрозой для страны и ее граждан.

«Гашек уже давно изрыгает всякие нечистоты в наш адрес. Хотя сам кормился тут прилично и радовался всему, что ему давали. Всегда были те, кто наживается на дешевом авторитете. Может, Гашек в политику метит, в Чехии уже были руководители из актеров, теперь будет еще и вратарь с отбитой головой», — передает слова Плющева РИА «Новости».

Напомним, что СКА произвел обмен с московским «Динамо» и получил права на чешского нападающего российского происхождения (хоккеист родился в Омске). Яшкин подписал с «армейцами» однолетний контракт до 30 апреля 2023 года.

До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».

Всего в НХЛ игрок принял участие в 329 матчах и набрал 74 очка, в КХЛ на его счету 137 очков в 133 играх.