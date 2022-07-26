Экс-биатлонист Тихонов анонсировал скорое возвращение России в международный спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о потенциальном допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

По его словам, для полноценного возвращения России в мировой спорт необходимо полностью решить проблему с допингом.

«Я не думаю, что все это затянется. Все нормализуется. Важно сейчас наверстать то, что было упущено за последнее время — мы же остались без представительств в международных федерациях. Назовите мне хотя бы одну нашу национальную федерацию, которую сейчас уважают в мире? Надо восстанавливать свои права.

У нас теннисистка выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан (Елена Рыбакина, — прим. «Газеты.Ru»). И потом на телевидении ее упрекнули в том, что она сменила спортивное гражданство. Она сидела, плакала. Так надо было Шамилю Тарпищеву (главе Федерации тенниса России) раньше думать. И таких примеров масса — и в биатлоне, и в легкой атлетике.

Мы сами сформировали негативное отношение к себе. Сколько допинговых скандалов у нас было? Игры открыты для всех — отлично, мы можем надеяться, что нас вернут в спортивную семью, время есть. Но ведь нам опять предъявят. И предъявят справедливо. И это никакой не политический заказ. Если в биатлоне более 30 допинговых дел, то чего вы хотите? И мы не ищем причину. А причина в нас самих», — заключил Тихонов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже член МОК Крейг Риди заявил о небольших шансах российской сборной принять участие в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Татьяна Тарасова резко высказалась о слогане летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.